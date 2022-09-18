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Müslüman olan 10 İngiliz geldikleri Konya'da duygu dolu anlar yaşadı

AA

Müslüman olan 10 İngiliz geldikleri Konya'da duygu dolu anlar yaşadı

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesiyle Türkiye'ye gelen 10 İngiliz Müslüman, Konya'da gördükleri misafirperverlikten çok etkilendiklerini söyledi.

İngiltere'de yaşayan ve İslam'ı seçen 10 kişi, Diyanet İşler Başkanlığının koordinesinde yürütülen "Experience Islam in Konya" projesine başvurdu.

Yapılan mülakat ve seçmelerde Türkiye'ye gelmeye hak kazananlar, Konya'da Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle ağırlandı.

Eğitim ve gezi programı içeren projede, aralarında eczacı, psikoterapist ve öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarındaki İngilizler, bir İslam ülkesinde gündelik hayatı görme imkanı buldu.

Kentteki tarihi ve dini merkezleri gezen ve İslam sanatlarını inceleme fırsatı bulan İngilizler, yeni girdikleri dinin esaslarını da alanında uzman akademisyenlerden öğrendi.

- "ABD ve Avrupa'da yeni Müslüman olan kardeşlerimizi davet ediyoruz"

Konya Müftüsü Ali Öge, AA muhabirine, kente gelen yabancıların şehri ve kültürünü tanıtmak için program düzenlediklerini söyledi.

Proje kapsamında yeni Müslüman olan yabancı konuklara 8 günlük program düzenlendiğini anlatan Öge, şunları kaydetti:

"10'arlı grupla ABD ve Avrupa'da yeni Müslüman olan kardeşlerimizi davet ediyoruz. Burada bir hafta kalıyorlar. Buradaki tarihi ve dini yerleri ziyaret ediyorlar. İngiltere'den gelen kardeşlerimize İslam sanatı, tarihi ve medeniyeti ile hadis, tefsir ve Kur'an-ı Kerim alanlarında uzman hocalarımız ders veriyor. Çok güzel, heyecan dolu ve verimli bir program. Misafirlerin de çok memnun olduğunu görüyorum."

İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Philip Collins (50), Müslüman olmayı tercih etmesiyle hayatında birçok şeyin değiştiğini dile getirdi.

Emlak şirketinde yönetici olarak çalışan Collins, şöyle konuştu:

"Her şeye sahip olduğum halde hayatımda bir şeyin yokluğunu hep hissettim. Mutsuz hissediyordum. Nottingham'da Müslüman birkaç kişiyle tanıştım. Güzel bir iletişimim oldu ve onların dinini merak ettim. Bana Kur'an-ı Kerim verdiler, okudum. Şüpheci biriyim ama Kur'an-ı okudum ve ikna oldum. Hemen şehadet getirdim ve elhamdülillah Müslüman oldum. İslam ile aradığım doğruyu buldum. Çok daha iyi insan olma yolunda büyük değişiklik oldu. Yaklaşık 18 ay önce İslam'ı kabul ettim."

Türkiye'ye ikinci kez geldiğine değinen Colins, "Türkiye'deki her şeye neredeyse aşık oldum. İnsanları namaz vaktinde camiye gitmeleri, koşmaları dikkatimi çekti. Konya'da da İslam'ın izlerini görmek, yerinde incelemek harika. Bu programla İslam hakkında çok fazla bilgi edindim. İnanılmaz faydalı oldu. İslam sanatlarının hayatıma büyük etkisi oldu." diye konuştu.

- "İslam ümmetiyle tanışma anlamında çok mutluyum"

İngilizce öğretmeni Louısa İsabelle Fenton (40) da yakın çevresinde Müslüman arkadaşları olduğunu, İslam'a uzun süredir merak duyduğunu kaydetti.

Çevresindeki Müslümanların nezaketi ve saygısının kendisini etkilediğine işaret eden Fenton, "İslam felsefesi ve inancına dair araştırmalarım oldu. Bundan etkilendim ve yaklaşık 2 yıl önce Müslüman oldum. Ailem de mutlu oldu, negatif tepkileri olmadı. Bu programa başvurduğumuz için şanslıyız. İslam ümmetiyle tanışma anlamında çok mutluyum. Buradaki ilgiden ve misafirperverlikten dolayı gözlerim yaşarıyor." ifadesini kullandı.

Psikoterapist Tımothy Masters (41) ise üç ay önce İslamiyet'i seçtiğini söyledi.

Müslüman olmasının 20 yılı aşkın bir sürenin sonucu olduğunu anlatan Masters, "Bu süreçte bazı işaretler gördüm. İslami eğitime sahip olmadığım için bunların ne olduğunu anlamadım. Müslüman arkadaşlarımın ciddi yardımı oldu. Bu yıl ramazan ayında oruç tuttum. Yetişkin biri olarak İslam'ı kabul ettim. Kalbime gelen bu işareti reddetmek yerine bu yaşımda İslam'ı seçtim." diye konuştu.

Masters, manevi huzura kavuştuğunu vurgulayarak, "Mahalle camisinde Müslüman oldum. Yatsı namazıydı, imam Müslüman olacağımı söyleyince şaşırdı. Şehadet getirdikten sonra çevredeki Müslümanlar beni kucakladılar, sarıldılar, tebrik ettiler. Böyle bir şeyi hiç tahmin etmiyordum. Yoğun, duygusal anlar yaşadım. Çok mutlu oldum." dedi.


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