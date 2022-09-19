Konya'da göle giren genç boğuldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Dipsizgöl'e giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

Manavgat Sülek Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Arı, Bozkır'ın Sorkun Mahallesi'ndeki Dipsizgöl'e girdi.

Arı'nın suya girdikten bir süre sonra gözden kaybolmasıyla çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu.

Olay yerine, Bozkır İlçe Jandarma ve Bozkır İtfaiye ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri geldi.

Su üstü ve altında yapılan aramalar neticesinde dalgıçlar Arı'nın cansız bedenine kıyıdan yaklaşık 5 metre uzaklıkta ulaştı.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Dipsizgöl'de yaşanan bu olay nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek hayatını kaybeden Ahmet Arı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.





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