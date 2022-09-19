Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

AA

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur'un şiir okuduğu törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ile Teğmen Fatih Kocabaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.

- Karaman

Karaman'da ise Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Dernek Başkanı Baş, törende yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün, devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Ülkenin dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerince hedef alındığını dile getiren Baş, "Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır." diye konuştu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler katıldı.

- Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mehmet Akbulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, gazi ve şehitlerin, bağımsızlığın nişaneleri olduğunu söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ da konuşmasında gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref, Türk milletinin bağrından çıkan Mehmetçik'e mahsus bir durum olduğunu söyledi.

Türk milletinin, gazisine ve şehidine her zaman saygılı olduğunu dile getiren Dağ, "Bu saygı kıyamete kadar, ilelebet devam edecektir. Ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad eder, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim." ifadelerini kullandı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kocatepe Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MEDAŞ, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER MEDAŞ, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor
Kahraman gazi "tahta bacakla" cepheye koşan şehit dedesinin izinden gidiyor
YEREL HABERLER Kahraman gazi "tahta bacakla" cepheye koşan şehit ...
Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda
YEREL HABERLER Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda
Konya'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan ...
Konya'da göle giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Konya'da göle giren genç boğuldu
Mevlana Müzesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Müslüman olan 10 İngiliz geldikleri Konya'da duygu dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Müslüman olan 10 İngiliz geldikleri Konya'da duygu ...
Konya'da KPSS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Konya'da KPSS heyecanı başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Akşehir'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ...
Seydişehir Kaymakam Pişkin, vatandaşların hanelerine konuk oluyor
YEREL HABERLER Seydişehir Kaymakam Pişkin, vatandaşların hanelerine ...
İspanya'dan yola çıkan Hollandalı gezgin Beyşehir'e geldi
YEREL HABERLER İspanya'dan yola çıkan Hollandalı gezgin Beyşehir'e ...
Hayatını 52 yaşında okuma yazma öğrenerek kolaylaştırdı
YEREL HABERLER Hayatını 52 yaşında okuma yazma öğrenerek ...
Konya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ...
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.