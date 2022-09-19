Konya'da "Çocuk Günleri" etkinliği düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde başlattığı "Çocuk Günleri" Ilgın'da devam etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe katılan çocuklar, Niloya Müzikali, kukla tiyatrosu, jonglör ve balon katlama gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyeciliğin örnek uygulamalarını hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

İlçelerdeki çocukların sevincine ortak olduklarını ifade eden Altay, etkinliğe katılan tüm çocuklara ve ailelere teşekkür etti.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlik dolayısıyla Altay'a teşekkür etti.

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