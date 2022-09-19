Konya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şahin Şimşek idaresindeki 70 AJ 837 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya yolu Karabulak Kavşağı'nda aynı yönde seyir halindeki Necmi Bolluk idaresindeki 07 AHJ 868 plakalı otomobille çarpıştı.



Bolluk'un kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen Efsan Sadıkoğlu idaresindeki 06 CDC 164 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Şimşek ve 07 AHJ 868 plakalı otomobilde bulunan Hatice Ceren, Mehmet Muhammet ve Nazife Bolluk yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet hastanesine kaldırıldı.

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