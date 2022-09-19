Adalet Bakanı Bozdağ, Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Bozdağ, Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

AA

Adalet Bakanı Bozdağ, Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

KONYA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de bilim, sanat ve ifade özgürlüğünün, yasalarla güvence altına alındığını ve hiç kimsenin bu özgürlüklerine müdahale edilemeyeceğini belirtti.

Bozdağ, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selçuk Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesi mezunu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selçuk Üniversitesi'nin, Türkiye'nin ve dünyanın saygın, marka üniversitelerinden olduğunu belirten Bozdağ, üniversitenin kuruluşundan bugüne dek, gelişmesine katkı verenlere teşekkür etti.

Bozdağ, üniversitelerin, ülkenin gücü olduğunu dile getirerek, "Dünyada en büyük gücün bilim olduğunu, ilim olduğunu, bilgi olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Yer altı zenginlikleri çok olan nice ülkeler var ki yokluk içindeler. Huzur, güven ve barış ortamından yoksunlar ama bilgiye sahip olan, bilgiyi üreten, onu tekniğe ve teknolojiye dönüştüren nice ülkeler var ki yeteri kadar yer altı zenginliği olmadığı halde dünyanın en müreffeh ve en güçlü ülkeleri arasında yer almakta." dedi.

Bu nedenle Türkiye'yi hem kendi içinde bilimsel rekabete açmak, hem de daha çok insanın bu bilimsel rekabet içerisinde yer almasını sağlamak ve Türkiye'nin daha çok akademisyen ve öğrenciyle uluslararası rekabette yerini almasını sağlamak maksadıyla bir dizi atılımlar yaptıklarını anlatan Bozdağ, "Son 20 yıl içerisinde 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkarmak, 1,5 milyon civarında olan öğrenci sayımızı 8,5 milyona çıkarmak ve 66 bin 750 civarında olan akademisyen sayımızı da 184 bin 702'ye çıkarmak suretiyle Türkiye'mizi dünya bilimsel rekabet alanında en üst sıralara taşımayı hedefledik." diye konuştu.

Bu hedefin akademisyenlerin ve öğrencilerin emeğiyle gerçekleştirileceğine inandığını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de yerli ve milli savunma sanayisi üretiminde yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere tırmanmış, kendi ihtiyacımız olan pek çok ürünü kendi mühendislerimiz ve işçilerimiz, teknik uzmanlarımız marifetiyle üretirken, öte yandan dünya pazarından 5 milyar dolarlık ihracat payı alan bir Türkiye varsa, hiç şüpheniz olmasın bunda akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, uzmanlarımızın, bilimi üreten ve onu teknolojiye, sanayiye dönüştüren bir Türkiye'ye doğru yürüyüşümüzün katkısı tartışmasızdır. Her alanda ülkemizi değiştirecek, dönüştürecek gayreti ve çabayı birlikte göstermek, birlikte ülkemizi geliştirmek zorundayız."

Bozdağ, iIimin ve kültürün insanları birbirine yaklaştırması gerektiğine dikkati çekerek, "Öğrenerek insanlar her şeyin daha iyisine, daha güzeline erişme imkanı bulurlar. Biz öğrendikçe iyiden, güzelden uzaklaşıyorsak o zaman oturup, durup bir düşünmekte fayda vardır. Onun için bilim yuvalarımızı, terör örgütlerinin veya Türkiye ve dünyada insanlığa karşı pek çok suç işleyenlerin hakim olduğu alanlara dönüştürmek isteyenlere karşı da hepimizin hassas olmasında son derece büyük bir önem vardır." ifadesini kullandı.

- "Hürriyet, Allah dışında herkese karşı hür olmayı da gerektirir"

İfade özgürlüğünü, bilim ve sanat alanındaki her türlü gelişmenin motor gücü olarak gördüklerine değinen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir ülkede ifade hürriyeti, ilim hürriyeti, anayasa ve yasalarla teminat altına alınmamışsa orada gelişmenin tıkanması, ilerlemenin durması kuvvetle muhtemeldir. Onun için de bizim anayasamız bilim ve sanat hürriyetini teminat altına aldığı gibi, onları kısıtlayacak adımları da azaltan ve anayasal güvence altında, bunların kısıtlanmasını zorlaştıran pek çok hüküm koymuştur. O nedenle bilim ve sanat hürriyeti, ifade hürriyeti, anayasamızın, yasalarımızın teminatı altındadır. Hiç kimsenin bilim ve sanat hürriyeti nedeniyle bir sıkıntıya uğraması ülkemizde söz konusu değildir. Olması da düşünülemez. Zira yasalarımız ve anayasamız buna imkan vermeyecek düzenlemeleri içerdiği gibi, buna tevessül edecekleri hak ettiği cezaya çarptıracak düzenlemeleri de hiç kuşkusuz içermektedir. Tabii bilimsel hürriyeti ifade ederken bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Biz de üniversitede okuduk. Biz de değişik siyasi görüşlerin içerisinden geliyoruz ama benim gördüğüm bir şey var, o da şu; esas hürriyet, Allah dışında herkese karşı hür olmayı da gerektirir. Yani ideolojilerin veyahut da herhangi bir akımın veyahut da herhangi bir düşüncenin esiri olmak, sadece onun davulunu çalmak, bütün okuduğu kitaplarla o ideolojilerin doğruluğunu ispatlamak, bütün yazdıklarını o ideolojilerin doğruluğunu millete, başkalarına anlatmak için uğraşanlar esasında gönüllü kölelerdir."

- "Kırk yılın hatırına doğrulara yönelmekten çekinen, hür olamaz"

İdeolojilere köle değil hakim olmak gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "İdeolojilerin hepsini bilmek, onlarda faydalı, yararlı yönler varsa ya da zararlı yönler varsa bunları değerlendirmek, faydalısını alıp zararlısını def etmek, ideolojilere hakim olmak, onlara hükmetmek, esas hür olmanı gerektirir ama bir bakıyorsunuz terör örgütlerinin bir dediğini iki etmeyen, 'Öl' dediğinde ölen, 'Öldür' dediğinde öldürenler kendini hür, başkalarını köle zannediyor. Bir ideolojinin kulu kölesi, hayatını feda edecek kadar onun peşinden koşanlar, asla hür olamaz. Bilim insanı da hür olamaz. Öğrenci de hür olamaz. Siyasetçi de hür olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, zaman zaman siyasiler olarak düşüncelerinin değişmesi noktasında eleştiri aldıklarını belirterek, "Derler ki 'Niye dün böyle söylüyordu, bugün böyle'. Dün öyle düşünüyordum ama gördük ki yanlış, gördük ki eksik, gördük ki daha doğru burada. Dün yanlış düşünüyorduk, bugün ayıplarlar diye doğruyu gördüğümüzde ona sahip çıkmayacak mıyız? Doğruyu kim görüyorsa hemen ona sahip çıkmak, hakikati kim buluyorsa hemen onunla yol almak elbette bize güç katacaktır ama bile bile 'başkaları kınamasın, ayıplamasın, suçlamasın' diye 'Ben kırk yıldır falan düşüncedeyim, şimdi nasıl böyle olurum' diye, kırk yılın hatırına doğrulara yönelmekten, hakkı ve hakikati söylemekten çekinen hür biri olamaz. O yüzden de bu ideolojik kavgalara çok bedel ödemiş bir milletin evlatları olarak bu ideolojik tartışmaları kendi milletimizin ve devletimizin hayrına kullanıp, onların taraftarlığını ve onlara esir olmayı reddeden bir anlayış bizim ülkemize güç katacaktır." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin gelişmesine engel olmak isteyenlerin ülkede fitne çıkarma girişimlerinde bulunduğunu söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Uluslararası güçlerin Türkiye gibi gelişmekte olan, esasında kudretli bir tarihin ve milletin mirasçısı olan büyük devletin, büyük milletin mensupları arasına fitne sokmak için özel gayret sarf ettiklerini gözden ırak tutmamak lazım. Her dönemde milletimizi ve devletimizi, içinde var olan istikrarı, huzur ve güven ortamını bozmak, insanlarımızı birbirinin karşısına dikmek için nice fonlar tahsis ediliyor, nice gayretler ortaya konuyor. Bir bakıyorsunuz birinin yuları birinin elinde, öbürününki başkasının elinde. Ama etrafındaki insanlar, onlar tarafından sevk ve idare ediliyor. Kim idare ediyor? Yuları elinde tutan, fonlayan idare ediyor. Foncuları elinde tutan, fonlayanların diktikleri insanlar, hür insanlar olamaz.

Türkiye'nin güçlü yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin, gençlerimiz üzerinde de çok çalıştığını hep beraber görüyoruz. Çünkü onları etkilemek, ülkenin geleceğini etkilemektir. Onları değiştirmek, ülkenin geleceğini değiştirmektir. Onlara hükmetmek, ülkenin geleceğine hükmetmektir. O nedenle pek çok ülke bu alanda çok ciddi yatırımlar yapmaktadır. Onun için de bizim gençlerimizin bu yatırımları görerek Türk milletinin şerefli, onurlu bir üyesi olmanın bize sağladığı şeref ve onurdan başka dünyada bizi mutlu edecek hiçbir şeref ve onurun olmadığını görerek, ay yıldızlı al bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi ve devletimizi her yerde ve her daim daha güçlü kılmak için çalıştığımızda bizim gideceğimiz ülkeler değil, bize gelen ülkeler, bizim gideceğimiz yerler değil, bize gelen yerlerin çoğaldığını hep beraber göreceğiz."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi ...
Konya üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlara toplu ulaşım 10 gün bedava
YEREL HABERLER Konya üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlara ...
Konya'da "Çocuk Günleri" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da "Çocuk Günleri" etkinliği düzenlendi
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler ...
MEDAŞ, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER MEDAŞ, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor
Kahraman gazi "tahta bacakla" cepheye koşan şehit dedesinin izinden gidiyor
YEREL HABERLER Kahraman gazi "tahta bacakla" cepheye koşan şehit ...
Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda
YEREL HABERLER Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda
Konya'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan ...
Konya'da göle giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Konya'da göle giren genç boğuldu
Mevlana Müzesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Müslüman olan 10 İngiliz geldikleri Konya'da duygu dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Müslüman olan 10 İngiliz geldikleri Konya'da duygu ...
Konya'da KPSS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Konya'da KPSS heyecanı başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Akşehir'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ...
Seydişehir Kaymakam Pişkin, vatandaşların hanelerine konuk oluyor
YEREL HABERLER Seydişehir Kaymakam Pişkin, vatandaşların hanelerine ...
İspanya'dan yola çıkan Hollandalı gezgin Beyşehir'e geldi
YEREL HABERLER İspanya'dan yola çıkan Hollandalı gezgin Beyşehir'e ...
Hayatını 52 yaşında okuma yazma öğrenerek kolaylaştırdı
YEREL HABERLER Hayatını 52 yaşında okuma yazma öğrenerek ...
Konya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ...
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.