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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Konya'da AK Partililerle buluştu:

AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Konya'da AK Partililerle buluştu:

KONYA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu masadakiler, 'kim Cumhurbaşkanı olacak? Adın kimdir? Falan isim olur mu, olmaz mı?' sorusunu birbirine sormaktan korkuyorlar. 'Masa çatlar, masa kırılır, masa dağılır' diye endişe ediyorlar. Daha bir konuyu konuşmaktan endişe ediyorlar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Bozdağ, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, milletin partisi olarak yola çıktığı günden bugüne milletin dua ve desteğiyle başarıdan başarıya koştuğunu söyledi.

Bozdağ, AK Parti'nin yapılan 15 seçimden başarıyla çıktığını hatırlatarak, "Anayasa değişikliklerine dair üç halk oylaması oldu. Üçünde de milletimizin teveccühüyle AK Parti'nin iradesi buluştu. Arkasından iki tane halk oyuyla cumhurbaşkanı seçimi oldu. İki cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletimiz Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımızın seçimi yönünde oy kullandı. Bütün seçimlerde Allah'a şükürler olsun bu aziz millet duasını ve desteğini bu büyük kadrodan esirgemedi." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının son 20 yılda ekonomiyi iyi bir şekilde yönettiğini belirten Bozdağ, AK Parti kadrolarının daha önce yaşanan sorunları büyük başarıyla çözdüğünü ve bugün yaşanan sorunları da çözecek tecrübeye sahip olduğunu bildirdi.

- "Hedef siyasi istikrarımızdır"

Bozdağ, Türkiye'nin en büyük hazinesinin siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun ülkeye kazandırdığı güven ortamı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer bir ülkede siyasi istikrar olur, güçlü iktidar iş başında bulunur, iyi bir yönetim ortaya koyarsa o ülkede güven olur, güven olan yerdeyse her şey daha iyi hale gelir. Hamdolsun son 20 yılda milletimizin iradesiyle sandıkta bir siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuruldu. Şimdi sistem değişikliğiyle bu güçlü iktidar, siyasi istikrar artık sistemin doğal sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün Türkiye'yle uğraşanların ana hedefi bilesiniz ki Türkiye'nin siyasi istikrarını bozmak, güçlü iktidardan Türkiye'yi mahrum etmek, iyi yönetimi ortadan kaldırmak ve bunun doğurduğu güveni yok ederek, bambaşka bir noktaya ülkemizi taşımaktır. Hedef siyasi istikrarımızdır. Cumhurbaşkanımız bu istikrarın sembol ismidir. Hedef güçlü iktidardır. Cumhurbaşkanımız, bu güçlü iktidarın başındaki devlet başkanıdır. Hedef iyi yönetimdir. AK kadrolar, Cumhur İttifakı bu iyi yönetimin iradesidir. Onun için de bu hedefi bizim hep beraber görüp ona göre birlik tavır geliştirmemizde büyük fayda var."

Türkiye'nin siyasi istikrarını, güçlü iktidarını, iyi yönetimini korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin büyümesini durdurmak isteyenlerin AK Parti iktidarına son vermek için çalıştığını dile getirdi.

- "Televizyondan başpehlivan mı çıkar? Sandıktan çıkar"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tartışmak için televizyon yayınına davet ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yani siyasetin başpehlivanı nereden belli olur? Siyaset meydanından çıkar. Televizyondan başpehlivan mı çıkar? Sandıktan çıkar. Yahu 15 seçim olmuş Tayyip Bey, bu siyaset meydanının eli bükülmez, sırtı yere gelmez, rakiplerinin sırtını yere değdiren, göbeğine güneşi gösteren siyasetin başpehlivanı. Madalyasını şimdiye kadar elinden alan oldu mu? Yok. Kuşağını elinden alan oldu mu? Yok. Oradan çıkmış konuşuyor. Gel bakalım görüşürüz. Gel o zaman sandık ortada. Çık yiğit bir şekilde de ki 'Ben cumhurbaşkanı adayıyım.' Hala 'Masa karar verirse aday olurum.' demek değil. Madem başpehlivanlık istiyorsun, yüreğinde yetiyor, çık meydana, 'Ben de varım. Ben de adayım.' de. Rekabet böyle olur. Millet hakem olsun ve kararını millet versin. Sandıktan kaçarak siyasetin, siyasetçinin giydiği kispeti giymeden, buradan başpehlivanlık edasıyla dolaşmaya kimsenin hakkı yoktur. Meydan burada. Halep oradaysa arşın burada. Herkesin bu meydana çıkmasında fayda var ama dikkat ederseniz çıkamıyorlar."

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını da henüz bulamadığını dile getiren Bozdağ, toplantılardan sonra cumhurbaşkanının vasıflarını anlattıklarını ama isim belirleyemediklerini söyledi.

Bozdağ, muhalefetin dağılacak endişesi taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu masadakiler, 'kim cumhurbaşkanı olacak? Adın kimdir? Falan isim olur mu, olmaz mı?' sorusunu birbirine sormaktan korkuyorlar. 'Masa çatlar, masa kırılır, masa dağılır' diye endişe ediyorlar. Daha bir konuyu konuşmaktan endişe ediyorlar. Toplan toplan dağıl. Konuş konuş dağıl. O zaman bunlar bir kararı alamadılar. Dört senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadı. Allah muhafaza memleket ciddi sorunlarla karşı karşıya olsa bunlar memleketin bir meselesini oturup, müzakere edip kararı alana kadar herhalde atı alan Üsküdar'ı geçer. Bunlar kararsızlar, irade ortaya koyamıyorlar. Ya iradeleri yok, irade bekliyorlar ya iradeleri var, cesaretleri yok. Niye açıklamıyorsunuz? Yıpranmasın diye. O zaman sizin adayınız yıpranmaya müsait biri mi? Açıklayın da çıksın kendini tanıtsın, projelerini tanıtsın, millete anlatsın."

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile protokol yapacağını, anayasaya aykırı olarak bazı yetkilerini elinden alacaklarını vurgulayan Bozdağ, "O zaman soruyorum, 'Türkiye'yi sizin cumhurbaşkanı adayınız mı yönetecek? Yoksa bu 7'li masadakiler, Türkiye'nin yönetiminde cumhurbaşkanı adayına kayyumluk mu yapacaklar? Kayyum olarak onlar mı yönetecek?' Çok net. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye'nin 7 tane yöneticisi bir de cumhurbaşkanı adayı 8 tane olacak. Böyle bir yerden hayır gelir mi? Çift başlı kazık yere batar mı? Sekiz başlı hiç batmaz. Onun için Türkiye'nin geleceğini kurtaracak kadro burada. Allah'ın izniyle yarınları daha iyi hale getirecek kadroda burada. Ben teşkilatlarımıza inanıyorum. Öbür türlü konuşan, edenlere, onlara da bakmayın. Onların kendilerine hayrı yok. Milletin derdine deva olacak ellerinde de bir reçetesi yoktur. Reçete varsa yine AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Umut varsa yine burada, çare yine burada, gelecek yine burada, yarınlar, yine burada." diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantıda Bakan Bozdağ, daha sonra partililerle görüştü.

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