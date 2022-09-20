Seydişehir'de gaziler onurlarına verilen yemekte buluştu

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek verdi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen yemeğe Kıbrıs ve iç güvenlik gazileri katıldı.

Şehitlik ve gaziliğin inanç değerlerinden kaynaklanan önemli kavramlar olduğunu ifade eden Başkan Tutal, "Devletin bekası milletin devamı açısından değerlendirdiğimizde güvenlik anlamıyla bu milletin malı canı, namusunun emniyette olması anlamında bakıldığında sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. Çünkü bu vatan, bu memleket için kurşun yemiş uzuvlarınızı feda etmiş kişilersiniz. Sizler her şeyin en iyisine en güzeline layıksınız." dedi.

Yemeğe katılan ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin de, "Milletimizi millet yapan değerler arasında bulunan şehitlik ve gazilik unvanları sizler için kutsal olan ve ebediyete kadar da bu gururu ve şerefi ebediyete kadar taşıyacağınız onurdur. Sizler gaziler vatanseverliğin yaşayan abidelerisiniz. Sizlere her zaman kapımız açık." diye konuştu.



Etkinliğe, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Kadri Yalçın Özkubat, Ağır Ceza Hakimi Mehmet Kahyaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve gaziler katıldı.





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