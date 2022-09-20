Yunak Belediye Başkanı Ali Konak'ın mahalle ziyaretleri

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KONYA (AA) - Yunak Belediye Başkanı Ali Konak , kırsal mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Başkan Ali Konak ilçeye bağlı Yavaşlı ve Yığar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.



Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Konak, "Yunak’ta yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşerilerimize daha verimli hizmet edebilmek amacıyla sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hizmet ve projelerimizi sahada, hemşerilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşerilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz." dedi.







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