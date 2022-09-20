Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odasının öğrencilere eğitim yardımı

KONYA (AA) - Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunuldu.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık, odanın her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunduklarını söyledi.



Akbıyık bölgede eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne alışveriş kuponlarını verdiklerini belirterek, "Bu kuponlarla öğrencilerimiz kendi ihtiyaçlarına göre kırtasiye, giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını temin edebilecektir. Oda olarak tüm öğrencilerimi ve eğitim camiamızda görev yapan öğretmenlerimize başarılı bir eğitim yılı diliyoruz." dedi.



Kuponları teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, TOBB ve Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.