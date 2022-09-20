Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Söz verilen Lütfi ile Ali Keleş, olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti.

Lütfi Keleş, "Biz 20 yıldır aynı yerde yaşıyoruz. Hiç kimseyle bir sorunumuz yoktur. Aynı dolmuşlara bindik, aynı yerlerden geçtik. Cezaevine girdikten sonra iki taraf arasında ne yaşandığını bilmiyorum. Suçsuzum." ifadesini kullandı.

Sanık Altun da cinayet için hiç kimsenin kendisini azmettirmediğini iddia etti.

Altun, "Daha önce hiç silah kullandın mı?" sorusuna, "Olay tarihinden önce hiç silah kullanmadım." yanıtını verdi.

Müşteki avukatı Özüm Vurgun, "Otopsi raporları, sanığın daha önceden silah kullanmayı bildiğini veya çok iyi çalıştırıldığını gösteriyor. Daha önce hiç silah kullanmayan birisinin bu şekilde atışlar yapması beklenemez." diye konuştu.

Çetin Dedeoğulları'nın avukatı Atilla Kart, diğer sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut da "Sanık Mehmet Altun'un arkasında kimlerin olduğunun araştırılmasını talep ediyoruz. Eşi Zehra Altun'un da olay günü sanığı 51 kez aramasından yola çıkarak, olaydan haberdar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sanık Lütfi Keleş'in avukatı Kazım Turan ise "Dosya kapsamında müvekkilimin suça karıştığına dair bir delil yoktur. Katılan avukatlarının müvekkilimle ilgili tutuklama isteminin reddine karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

İddianamede, Altun hakkında öldürme olayına ilişkin "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunulmuştu.

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