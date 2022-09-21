Yalıhüyük'te asfaltlama çalışmaları

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Yalıhüyük Belediyesinin birlikte yürüttükleri asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.



Yalıhüyük Suğla arazisinde yetişen ürünlerin bölgeden nakliyesinde önemli bir yer tutan Enişdibi mevkiinden Seydişehir Bozkır kara yoluna açılan 7 kilometrelik yolun stabilize çalışmalarının ardından, soğuk asfaltlama çalışmaları da tamamlanıyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer yaptığı açıklamada, "İlçemizin çevre yolu olarak kullandığı yüksek tonajlı araçların geçtiği Enişdibi mevkiinden Seydişehir Bozkır kara yoluna uzanan yolumuzda genişletme çalışmalarını tamamladık. Soğuk asfaltlama çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalarımızda son noktaya geldik. Özellikle hasat döneminde ağır tonajlı araçların şehir içi yerine bu çevre yolunu kullanmalarını sağlamış olduk." dedi.



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