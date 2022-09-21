Yalıhüyük'te hibe kapsamında bahçe tipi 4 el traktör çiftçilere teslim edildi

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KONYA (AA) - Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Yalıhüyük'te yüzde 80 oranında hibe desteğiyle 4 el traktörü, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.



Törende konuşan Yalıhüyük İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, hazırlanan proje ile hedeflenmiş alan içinde iklimsel şoklara dayanıklılığın arttırılması, tarımsal üretimin ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesiyle çiftçilerin gelirlerinin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.



Daha sonra Kaymakam programa katılan ilçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer çiftçilere anahtarlarını vererek, başarılı bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.



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