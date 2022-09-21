GÜNCELLEME - Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında

KONYA (AA) - Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T. ile tutuksuz yargılanan Zekeriya O. ve taraf avukatları katıldı.

Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen ile duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar ve basın mensupları da salonda hazır bulundu.

Söz verilen cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Abdullah B, olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, iddia edildiği gibi Esra T'ye aşık olduğu için bu kişinin eski sevgilisi Hüseyin K'nin anne ve babasını öldürtme veya korkutma girişiminde bulunmadığını öne sürdü.

Olay günü tesadüfen Esra T. ve arkadaşlarıyla Apa Barajı'nda pikniğe gittiğini aktaran Abdullah B, şöyle konuştu:

"Sadece eğlenmek için gitmiştim ama 14 aydır tutukluyum. Biz o gün Esra T. ve arkadaşlarıyla mangal yaptık, oturduk ve evlerimize dağıldık. Ben evli ve 3 çocuk babasıyım. Eşimle de mutluyum. Esra'ya aşık değildim. Bu nedenle cinayeti işlemek, belirtildiği gibi Esra T'nin eski sevgilisinin anne ve babasını öldürmek için hiçbir gerekçem yoktur. Medya bizi 'sevgili' diye yazdı ama benim Esra ile aramda aşk yoktu. Ben onu düğünlere, alemlere eğlenmek için çağırırdım. İlişkimiz bundan öte değildi."

Sanık Abdullah B, tutuklanmadan önce yaklaşık 1 yıl kadar Esra T. ile düzenli görüştüğünü, evinin kirasını ödeyip geçinmesine yardım ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Ertuğrul Ç, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddia makamı evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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