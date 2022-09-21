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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlıkevler Bilgehanesi'nin yapımı tamamlanıyor

AA

Aydınlıkevler Bilgehanesi'nin yapımı tamamlanıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Atabey Gençlik Projesi" çatısı altında hizmet veren Bilgehanelere yenisi ekleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Aydınlıkevler Bilgehanesi inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü, inşaatı en kısa sürede tamamlayıp öğrencilerin istifadesine sunmak istediklerini ifade etti.

Konya merkez ve ilçelerde 18 Bilgehanenin hizmet verdiğini, yeni Bilgehane açmaya devam edeceklerini aktaran Altay, "Yeni nesillerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi noktasında Bilgehaneler önemli çalışmalar yapıyor. Yeni Bilgehanenin şimdiden öğrenciler için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bilgehaneler, Konya'da dördüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, hafızlık ve LGS hazırlık, atölye ve etkinlikler hazırlıyor.

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