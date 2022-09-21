Konya Büyükşehir Belediyesinin Kulu'daki mahalle yollarına yatırımları

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarında ulaşım ağını genişletmek amacıyla Kulu mahalle yollarına 16 milyon 500 bin liralık yatırım yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerde sorumluluk alanlarındaki bölgelere önce prestij caddeler kazandırdıklarını, ardından mahalle yollarında standartların yükselmesi için çalıştıklarını belirtti.

Her yıl planlamaya göre yatırımları sürdürdüklerini ifade eden Altay, açıklamasında şunları kaydetti:

"2022 yatırım programı kapsamında Konya genelinde 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu yaptık. Kulu ilçemizde bu yıl içerisinde 5 kilometrelik Karapınar-Kulu yolu, 2 kilometrelik Yaraşlı mahalle yolu, 2,2 kilometrelik Yazıçayır-Aktaş yolu, 2 kilometrelik Köşker-Aktaş yolu, 3,6 kilometrelik Tuzyaka-Kışla mahalle yolu ve 4,5 kilometre uzunluğundaki Tavlıören-Altılar yolunu tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Toplam 19,3 kilometrelik yol yatırımımız şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun. Güzel şehrimizi hep birlikte daha güzel yarınlara taşımak için el birliğiyle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Yapımı tamamlanan mahalle yolları 16 milyon 500 bin liraya mal oldu.

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