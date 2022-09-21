Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Darüşşafaka, eğitim için koşmaya davet ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Ramzi Hachmi idaresindeki 07 AUY 263 plakalı ticari araç Seydişehir-Konya kara yolu Karabulak Kavşağı'nda Emirhan A. yönetimindeki 34 CUT 961 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak devrildi.

Sürücü Ramzi Hachmi ile araçtaki Emma Hachmi, Mecnmı Najoua, Beun Evelien yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.