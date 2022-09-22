Konya'da MEVKA toplantısı yapıldı

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KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Beyşehir'deki Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Özkan, ilçeye yeni atanan Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretin ardından Özkan, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde gerçekleştirilen MEVKA yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un da katıldığı toplantıda, Konya-Karaman bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar ve ajans faaliyetleri ele alındı, savunma sanayi stratejisi çerçevesinde yapılan ve yapılacakların analizi yapıldı.

Toplantının ardından Vali Özkan ve Akkoyun ile yönetim kurulu üyeleri, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Toplantıya, Özkan ile Akkoyun'un yanı sıra, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve kurum uzmanları katıldı.

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