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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanyol bisikletliler, Karapınar'da mola verdi

AA

İspanya'dan bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki arkadaş, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

İspanyol bisikletliler, Karapınar'da mola verdi

KONYA (AA) - İspanya'dan bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki arkadaş, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

Türkiye'de yaklaşık bir ay önce ulaşan İspanyalı öğretmen Beatriz Del Campo Blanco (53) ile Fizyoterapist Lena Sjöö, Karapınar'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

100. Yıl Atatürk parkında kamp yapan bisikletlilerden Lena Sjöö, gazetecilere, ilk kez geldikleri Türkiye'yi çok sevdiklerini ve yeni insanlarla tanıştıklarını söyledi.

Dünya turlarının bir yıl boyunca devam edeceğini aktaran Sjöö, "Bisiklet ile hem istediğimiz yerde durup kültürleri tanıyoruz hem de insanlarla tanışıyoruz. Hem de çevreye zarar vermeden sağlıklı bir tur gerçekleşiyoruz. Çok güzel dostluklar kurduk. Türk yemekleri harika. Seyahatimizde bazen kamp yapıyoruz bazen misafirhanelerde kalıyoruz. Buradan Kapadokya’ya gideceğiz. 2 ay daha Türkiye’de kaldıktan sonra İran'a geçip turumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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