Konya'da park halindeki minibüs yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesi önündeki park halinde duran minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek çöp konteynerine çarparak yanmaya başladı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.