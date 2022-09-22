Konya'da tespih sergisi düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'da Meram Belediyesi tarafından 20'den fazla sanatçının eserinin yer aldığı "Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu" tespih sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen eserlerin, tespih meraklılarını bir araya getireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tespihin çoğu insan için vefalı bir arkadaş olmasının yanı sıra sevincin, hüznün, düşüncenin, tefekkürün, sohbetin en güzel yoldaşlarından biri olduğunu vurguladı.

Kavuş, vatandaşları sergideki eserleri görmeye davet ederek, serginin açılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da sergide sanatçıların el emeği göz nuru ürünlerinin, bu ürünlerle ilgilenen koleksiyonerlerin ve bu eserleri vatandaşlarla buluşturma adına çaba veren yerel yönetimlerin emeği olduğunu belirtti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise güzel ve renkli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Meram Belediyesi'ne ve Kavuş'a, serginin hayata geçmesinde büyük emeği olan Mustafa Genç ile Fethi Büyükbalta başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da serginin büyük bir teveccühle karşılandığını görmekten dolayı çok mutlu olduğunu, emeği geçen herkesi tebrik ettiğini kaydetti.

Açılışa, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, koleksiyonerler, tespih ustaları, muhtarlar ve tespih severlerin katıldığı aktarıldı.

Serginin 25 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.

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