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"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" başladı

AA

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" başladı

KONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde gerçekleştireceği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali", İspanyol müzisyen Jordi Savall konseriyle başladı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri bünyesinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 30 Eylül'e kadar devam edecek festivalin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu topraklarının, bünyesinde barındırdığı tüm kültürel, tarihi, insani ve sanatsal unsurlarıyla, evrensel fazilet ve meziyetin mukaddes yurdu olduğunu belirten Belviranlı, "Birlikte inşa ettiğimiz bu güçlü medeniyet mefkuresinin ana eksenini, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ilahi emirler, Hazreti Peygamberimizin örnek sünneti ve mübarek yolunun temsilcileri olan alim ve mutasavvıfların eliyle bizlere ulaşan İslam tasavvufu teşkil eder. Bu benzersiz mefkureyi sinesinden çıkardığı sanatkar ve musikişinasların eserleri vasıtasıyla icra ve ihya etmek için bugün sizlerle birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Belviranlı, Konya'ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamıyla geldiğini, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenledikleri Mistik Müzik Festivali kapsamında 22-30 Eylül'de dinlenebilecek tüm eserlerin dilden dile, gönülden gönüle, geçmişten bugüne ulaşan kültür mirasının bir iz düşümü olduğunu söyledi.

Bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Belviranlı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, il ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından festivalin ilk konserinde, Katalan asıllı İspanyol sanatçı Jordi Savall sanatseverlerle buluştu.

Türk müzisyenlerle birlikte sahne alan 81 yaşındaki sanatçı Savall, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalde yarın Mısır'dan El-Hadra Ensemble, 24 Eylül'de Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, 25 Eylül'de Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 26 Eylül'de Almanya'dan Pera Ensemble, 27 Eylül'de Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül'de Hindistan'dan Dhruv Sangar, 29 Eylül'de Türkiye'den Cengiz Özkan ve 30 Eylül'de İran'dan Hesameddin Seraj konser verecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere "konyamistik.kulturyolufestivalleri.com" adresinden ulaşılabilir.

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