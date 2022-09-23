Seydişehir'de haşhaş ekimi toplantısı yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde haşhaş ekimi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, kurumdaki toplantıda çiftçilere haşhaş kotasını ve başvurularını anlattı.

Seydişehir'de kotaların 4 bin dekar olduğunu aktaran Korkmaz, "İlçemizde haşhaş ekimi için başvurularımız başladı. Mahalle muhtarlarıyla ve çiftçilerle başvuru için gerekli işlemler hakkında bilgi verildi. Haşhaş alımını da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yapacak."ifadesini kullandı.





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