Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da park halindeki otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, park halindeki otomobilin sol ön camının kırılarak 2 hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen K.B'nin evinde yapılan aramalarda 22 hoparlör ile 7 teyp ve arabalardan çalınan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.















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