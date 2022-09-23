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Konya'da drift yapan üç sürücüye 27 bin 375 lira ceza kesildi

AA

Konya'da drift yapan üç sürücüye 27 bin 375 lira ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da drift yapan üç sürücüye 27 bin 375 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, E.C, F.G. ve M.G'yi yakaladı.

Sürücülere, 27 bin 375 lira ceza kesildi.

Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konuldu, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan" adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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