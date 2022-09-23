Konya'da drift yapan üç sürücüye 27 bin 375 lira ceza kesildi

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KONYA (AA) - Konya'da drift yapan üç sürücüye 27 bin 375 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, E.C, F.G. ve M.G'yi yakaladı.

Sürücülere, 27 bin 375 lira ceza kesildi.



Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konuldu, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan" adli işlem başlatıldı.



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