Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ana Tüzük Komitesi toplantısına katıldı

KONYA (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Belediye Barış Sohbetleri ile UCLG Ana Tüzük Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, UCLG tarafından Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyanın farklı şehirlerinden üye belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen programda, özellikle göçmenler, mülteciler ve dezavantajlı gruplar hakkında önemli mesajlar verdiği belirtildi.

Altay, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını azaltmak için mücadeleye devam etmek zorunda olduklarına dikkati çekerek, "Temel insan ihtiyaçlarının temini ve insan haklarının korunması noktasında yeryüzünde yaşayan herkesin, adalet duygusunu tatmin edebilecek ortak bir standarda hala gelinememiştir. Bu durum karşısında insanlara en yakın yönetim birimi olarak bizim ortak görevimiz, yeni kentsel gündeme dikkatleri çekmek için daha fazla çaba göstermektir." ifadesini kullandı.

Salgının, toplumların kaliteli yerel kamu hizmetlerine erişiminin sorumluluğunun yerel ve bölgesel yönetimlerde ve büyükşehirlerde olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Yeterli finansman ve imkanlar olduğu sürece toplumlara yeterli hizmetin ulaştırılması için yeni kentsel gündem oldukça önemlidir. Bu da yerel ve bölgesel yönetimlerin dönüşümün itici güç olarak tanınmalarını gerekli kılmaktadır. Bu görevi yerine getirmek için ulusal hükümetleri ve uluslararası sistemi, yerel ve bölgesel yönetimleri, toplumun her kesimini karar alma süreçlerine dahil etmeye çağırıyoruz. Ancak bu şekilde potansiyelimizi kullanıp yeni kentsel gündemi ve diğer tüm evrensel kalkınma gündemlerini hayata geçirebiliriz. Bizler UCLG ailesi olarak ulusal hükümetleri, göçün sürdürülebilir kalkınmada oynadığı kritik rolü iyi analiz etmeye ve tanımaya davet ediyoruz. Bu dünya hepimizin. Huzurlu ve mutlu insanların olduğu bir gelecek bütün karşılaştığımız sorunların çözümüne ortak katkı sağlamakla mümkün olacaktır."

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