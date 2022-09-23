AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli'de çiftçilerle buluştu

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KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek, kampanya dönemine başlayan şeker fabrikasında incelemelerde bulundu.

Tarımın, ülke ekonomisi ve sosyal yapıda en önemli sektörlerin başında geldiğini belirten Etyemez, "Çiftçilerimizin emeği ve devletimizin desteğiyle tarımda büyük başarılara imza attık. Ülke olarak tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz. Tarımın başkenti Konya'mız da ülkemizde birinci sıradadır. Üretime emek ve gönül veren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Etyemez, tarımın, stratejik bir öneme sahip olduğunu, ülkelerin kalkınmasına, milli gelirine, halk sağlığına ve ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Pancar alım kampanyasını başlatan şeker fabrikasında incelemelerde bulunan Etyemez, fabrika müdürü Yıldıray Özbay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etyemez, çalışanlara kolaylık, pancar üreticilerine bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

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