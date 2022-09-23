Yalıhüyük'te "Ulusal Hane Ziyaretleri" başladı

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KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) "Ulusal Hane Ziyareti Programı" kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.

İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer ile SYDV Müdürü Murat Yılmaz, ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Proje kapsamında, sosyal desteklere erişimde zorlanan yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin de belirleneceği, bunun yanı sıra sosyal yardımların çeşitlendirilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.





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