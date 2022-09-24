Konya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.



Sabiha Yılmaz idaresindeki 07 AVK 791 plakalı hafi ticari araç, Karacadağ Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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