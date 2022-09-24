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Konya'nın "sanayi mahallesi"nde kişi başına düşen ihracat 30 bin doları aşıyor

AA

Konya'nın "sanayi mahallesi"nde kişi başına düşen ihracat 30 bin doları aşıyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın savunma sanayisi ihracatına katkı veren ve yıllık 100 binin üzerinde av tüfeği üretimi yapılan 2600 nüfuslu Huğlu Mahallesi'nden geçen yıl yaklaşık 80 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Beyşehir ilçesine bağlı 2 bin 600 nüfuslu Huğlu Mahallesi, 100 yıla dayanan tüfek imalatıyla bölgede dikkati çekiyor.

Tarım ve hayvancılığın yapıldığı kırsal yerleşim yerinde Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen Huğlu, sanayi alt yapısıyla diğer mahallelerden ayrılıyor.

Savunma sanayisine yönelik önemli bazı projelerde ana ve alt yüklenici firmaları da barındıran mahalledeki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi başta olmak üzere 12 firmanın yıllık 100 binin üzerinde ürettiği av tüfeği, yurt dışı pazarlarda da ilgi görüyor.

Mahallede faaliyetini sürdüren tüfek ve parça imalatçısı sanayicilerin kurduğu Huğlu Sanayici ve İşadamları Derneği (HUSİAD), AR-GE çalışmaları, sektördeki yenilikler ve pazar araştırmalarıyla firmaların üretim kapasitelerini artırmayı amaçlıyor.

- 50'den fazla ülkeye ihracat yapılıyor

HUSİAD Başkanı İrfan Usta, AA muhabirine, mahalledeki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin sektörün lokomotifi olduğunu söyledi.

Mahallede 10'un üzerinde şirket ve fabrikanın üretimini sürdürdüğünü anlatan Usta, "Mahallemizin 2600 nüfusu var. Geçen yıl yaklaşık 80 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Küçük bir sanayi beldesiyiz, 50'den fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Hem istihdam hem de ihracatla ülkemize döviz kazandırıyoruz. Son 2 yıldır bütün firmalar ihracatlarını katladı. Ciddi yatırımlar yaptılar ve kapasitelerini artırdılar. Mahallemizde kişi başına düşen ihracat 30 bin doların üstünde." diye konuştu.

- Çevreden taşımalı personel getiriliyor

Usta, fabrikalarda çalışmak üzere 600'e yakın işçinin çevre kırsal mahallelerden geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Küçük bir yer olduğu için hep dışarıdan taşımalı personel getiriliyor. Bütün firmaların teşvik belgeleri var. Bunlar eğitimlerini aldılar. Bütün firmalar desteklerden yararlanıyorlar. Yatırımları buna göre yapıyorlar. İhracatımız son 2 yılda yaklaşık yüzde 70 arttı. Yıllık 100 binden fazla tüfek üretimi var. Burada savunma sanayine yönelik 3 firmamız alt yüklenici gerekse silah ve aynı zamanda alt yüklenicilere parça hizmeti veriyor."


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