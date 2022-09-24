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KONYA (AA) - Konya'da 1030 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi'nde 2 şüphelinin açıktan sigara sattığını tespit etti.

Şüphelileri yakalayan ekiplerce, 1030 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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