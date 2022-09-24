Konya Otogarı'na Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil alan otogar oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yılda 12 milyon civarında yolcuyu misafir eden Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla hizmet kalitesini ve standardını her geçen gün artırdığı belirtildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun, Konya Otogarı'nın "Hayat Ulaşınca Başlar", "Türkiye'nin Buluşma Noktası", "Zorlu Şartların Kavuşturan Rotası" ve "Temiz Otogar" sloganlarıyla yaptığı başvuruları tescillediği aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Konya Otogarı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Konya Otogarı, Türkiye'deki otogar işletmeleri arasında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil alan ilk otogar olarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Konya Otogarı, 75 bin metrekare yeşil alanı, sıfır atık çalışmaları, ücretsiz otobüs park alanı, ücretsiz WİFİ, ücretsiz WC, ücretsiz yük taşıma araçları, ücretsiz telefon şarj ve engelsiz araç İstasyonu hizmetleriyle dikkat çekiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.