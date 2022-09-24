Kulu'da uyuşturucu hap ele geçirildi

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KONYA (AA) - Kulu'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu hap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine 06 FJ 5651 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada otomobilin bagajında 1398 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E. K. ve C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

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