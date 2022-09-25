Kulu'da kayıp, çalıntı motosikletler ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan trafik uygulamalarında 21 motosiklet parka çekildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri egzoz patlatan, yüksek egzoz sesleri ile çevreye rahatsızlık veren, eksik belgeli motosikletler için denetim yaptı.​​​​​​​



Çeşitli noktalarda yapılan uygulamalarda aralarında çalıntı ve kayıp olan 21 motosiklete el kondu.

Trafikten men edilen motosikletler İlçe Emniyet Müdürlüğü parkına çekildi.



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