Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya - Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi TÜVTÜRK kavşağında, Hakan Koçak idaresindeki 42 ABD 736 plakalı otomobil ile Ender O'nun kullandığı 33 END 32 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Ender O. ile araçta bulunan Serdar Ü. ve Hakan Koçak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Hakan Koçak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.iuğoedh

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