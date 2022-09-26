Konya'da uyuşturucu operasyonu

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin iş yerine düzenlediği düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'in Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Beyşehir Emniyeti Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan detaylı aramada polis ekipleri 20 kök Hint keneviri, 300 gram esrar maddesi, 16 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Hüseyin T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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