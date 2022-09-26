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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Şahin'in ailesine ziyaret

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddia edilen er Fethi Şahin'in ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Şahin'in ailesine ziyaret

KONYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddia edilen er Fethi Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Şahin'in annesi Fatma, babası Mehmet Şahin ve diğer aile üyeleriyle Çumra ilçesine bağlı Arıkören Mahallesi'ndeki evlerinde bir süre görüştü.

Evden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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