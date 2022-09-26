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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, İtfaiye Haftası mesajı

AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, İtfaiye Haftası mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altay, mesajında itfaiye teşkilatının, Osmanlı Devleti'nden bugüne 300 yılı aşkın süredir vazife başında olduğunu, afetler başta olmak üzere her türlü zorlu koşulda her daim ön saflarda yer aldığını belirtti.

Tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı tebrik eden Altay, şunları kaydetti:

"Yangınlarla, depremlerle, sellerle mücadele veya kurtarma operasyonları gibi pek çok görevi büyük bir özveriyle ifa eden itfaiyecilerimiz, sergiledikleri mücadeleyle hepimizin yüreğinde müstesna bir yer edinmiş, halkımızın kahramanları olmuştur. Her vazifeye en hızlı şekilde yetişen itfaiyecilerimizin özellikle orman yangınlarında ortaya koydukları cesaret ve kararlılık örneği, aziz milletimizin büyük takdirini ve teveccühünü kazanmıştır. Kurulduğu günden itibaren sayısız yangına ve afete müdahale eden Konya Büyükşehir İtfaiyemiz modern teçhizatı ve güçlü kadrosuyla, can ve mal güvenliğinin sağlanması için 24 saat görev başındadır. Yalnızca şehrimizde değil, ülkemizin ihtiyaç duyulan her noktasında görev yapabilme kabiliyetine sahip Konya Büyükşehir İtfaiyemiz, Konya'mızın 31 ilçesinde donanımlı personeli ve gelişmiş teknolojiye sahip acil müdahale araçlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Gece gündüz demeden hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için gayret gösteren Konya Büyükşehir İtfaiyemizin değerli personeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm itfaiyecilerimize muvaffakiyetler diliyorum."

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