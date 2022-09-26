Konya'da "Çocuk Günleri" etkinliği düzenlendi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir'de düzenlenen "Çocuk Günleri" etkinliğine katılarak çocuklarla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde altyapıya dair önemli işler yaptıklarını, ilçelerin altyapısını güçlendirirken bir taraftan da sosyal hayatına etki edecek önemli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

Bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Çocuk Şenliğimiz de bu manada ilçelerimiz için yeni bir soluk, yeni bir nefes oldu. Özellikle çocuklar bizim hizmet anlayışımızın en önemli varlıkları. Onların mutluluğu her şeyden çok daha kıymetli. Okulların açıldığı bu dönemde onların eğlenebilecekleri bir ortam oluşturduk. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler bize destek oldukça biz sizlerle çocuklarımızın geleceğini inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Beyşehir Çocuk Günleri'nde, Niloya Müzikali, kukla tiyatrosu, jonglör ve balon katlama gösterileri çocuklarla buluşurken, yarışmalara katılan çocukların sürpriz hediyeler kazanarak keyifli bir gün yaşadığı kaydedildi.

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