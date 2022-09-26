Konya'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Süleyman A. idaresindeki 42 AFG 713 plakalı motosiklet, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Emniyet Kavşağı'nda, Samet Y'nin kullandığı 42 AJR 667 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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