KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yapımı devam eden Ilgın Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.



Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların hızlı şekilde ilerlediği aktaran Ertaş, projenin şehre değer katacak bir yatırım olduğunu vurguladı.

Ertaş, Ilgın Millet Bahçesi'nin kente hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Millet Bahçesi inşaatımız hızlı bir şekilde ilerliyor. 111 bin 182 metrekare alanda yapımına başlanan Ilgın Millet Bahçesi vatandaşlarımızın yeşillikler içerisinde sevdikleriyle beraber hoşça vakit geçirip nefes alacakları bir alan olacak. İçerisinde millet kıraathanesi, gezinti yolu, yöresel ürün satış alanları, yeşil oturma terasları, piknik alanı, çocuk oyun alanları, spor alanı, seyir terasları, amfi tiyatro, renkli bitkiler bahçesi, çağlayan ve su değirmeni gibi tüm vatandaşlarımıza hitap edecek alanlar bulunmaktadır. Şehrimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve destekten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

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