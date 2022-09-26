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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSEG Konferansları Ödül Töreni

AA

OSEG Konferansları Ödül Töreni

KONYA (AA) - Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansları kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Konya'nın sadece bir tarım kenti olmadığını, son yıllarda büyük bir sanayi kentine dönüştüğünü kaydetti.

Türkiye'de Ankara'dan sonra Konya'nın en büyük sanayi alanına sahip kent olduğunu ifade eden Büyükdede sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef sanayi alanı bakımından fakir bir ülkeyiz. Şu anda toplam 0,34 kadar sanayi alanına sahibiz. Kişi başına milli gelirimiz ise 9 bin-9 bin 500 dolar civarında. Ülkenin gayri safi milli hasılasına baktığımızda ise sanayi alanlarına ayrılan alanlarımızla doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Bunun içinde sanayi alanlarımızın toplam alanlar içindeki payının yüzde 1'e çıkmasını hedefliyoruz. Bu husustaki çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Biz istiyoruz ki yatırım yapmak isteyen herkes hızla arsasını alsın yatırım yaparak üretime başlasın."

- "Yerli, yenilikçi ve yeşil üretime odaklanılması şart"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise güçlü olmanın yolunun bilimde, sanayide ve teknolojide güçlü olmaktan geçtiğini, imalat sanayisinde sıçrama yapabilmek için yerli, yenilikçi ve yeşil üretime odaklanılmasının şart olduğunu söyledi.

Geçen yıllarda bazı basiretsiz siyasetçiler yüzünden hem yerli otomobil hem de yerli uçak konusunda Türkiye'nin kendi ayağına çelme taktığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Artık hem kamu da hem özel sektörde daha bilinçli daha özgüvenli yöneticilerimiz var. Biz bunu yapamayız diyen o eski zihniyetin yerini 'yapabiliriz daha iyisini üretiriz diyen' kendine güvenen bir iş yapma kültürü var. Şimdi otomotivde Avrupa'nın en büyük tedarikçisiyiz. 1960'larda millet olarak bu fırsatı kaçırmıştık, Devrim arabasına sahip çıkamamıştık." dedi.

Yerli ve milli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının resmi açılışının 29 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "300-500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan TOGG, hem 200 hem 400 beygir gücünde olacak. Bataryası hızlı şarjla 25 dakikada dolacak. Ülke çapında 1500 hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalara başladık." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da bütün dünyada yaşanan ekonomik daralma ve zorluklara rağmen, Türkiye'de yatırım, üretim ve istihdamın durmayarak devam etmesinin, ülkenin önünün açık olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Konya'da otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapan, istihdam sağlayan ve AR-GE merkezi bulunduran firmalara 5 kategoride 25 farklı ödül protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, TSE Başkanı Mahmut Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve çok sayıda iş insanı katıldı.

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