TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti

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KONYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.



Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferansları Ödül Töreni'ne katılan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak şehre kazandırılan Taş Bina'da Altay ile görüştü.



Şehrin önemli tarihi yapılarından olan Taş Bina'da oluşturulan Konya Müzesi'ni gezerek Altay'dan bilgi alan Hisarcıklıoğlu, tarihi binanın aslına uygun şekilde restore edilerek şehre kazandırılmasını sağlayan Altay'a teşekkür etti.



Altay da Konya tarihine sahip çıkmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ziyareti dolayısıyla Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.



Ziyarette AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de yer aldı.

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