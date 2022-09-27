Konya'da polis çeşitli suçlardan aranan 16 firariyi yakaladı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da çeşitli suçlardan aranan 16 firari yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda aralarında 10 ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 16 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 6'sının cezaevine teslim edildiği, 10'unun ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.