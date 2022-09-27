Konya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alaaddin Kılınç yönetimindeki 23 ABP 138 plakalı hafif ticari araç, Konya - Aksaray kara yolunun 80. kilometresinde, elektrik direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kılınç ile araçtaki Nurettin Kılınç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve ağır yaralı oldukları öğrenilen araçtaki 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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