Meram Belediye Başkanı Kavuş, vatandaşlarla buluştu

KONYA (AA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizim Meram Buluşmaları" kapsamında Karaağaç, Kayıhüyük ve Boyalı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Kavuş, buluşmaların ilçenin sadece bugünü için değil, geleceği için de çok önemli olduğunu belirtti.

Her buluşmada mahallelerin sorunlarını masaya yatırdıklarını, mahallelerin gelecek planlamalarını birlikte yaptıklarını aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Her buluşmamız hemşehrilerimiz için ayrı bizim için ayrı bir mutluluk. Onlar karşılaştıkları yeni sorunları, oluşan yeni beklentilerini bize anlatma fırsatı yakalarken, biz de sorunlarına çözüm bularak görevimizi layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her buluşmamızın yeni bir gündemi oluyor, mahallelerimizin eski gündemlerini ve eski sorunlarını büyük oranda raflara kaldırdık. İşte bu buluşmalarımızın en büyük bereketi burada. Bu sebeple gezilerimize ve ziyaretlerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

AK Parti Meram ilçe Başkanı Mustafa Dolular ise gittikleri her mahallede bir taraftan vatandaşlarla etkileşimde olduklarını, diğer taraftan da onların talep ve beklentilerini dinleme fırsatı yakaladıklarını kaydetti.





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