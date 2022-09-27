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Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı

AA

Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, ocak ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adı verilen park, törenle açıldı.

Parkın açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çalık'ın beyefendiliği, centilmenliği ve ahlakıyla tüm spor camiasına örnek olduğunu söyledi.

Ahmet Çalık'ı tüm sporseverlerin bağrına bastığını ifade eden Kılca, "Herkes kendi öz evladını kaybetmiş gibi üzüldü. Böylesine güzel bir insanın hiçbir zaman unutulmamasını ve gelecek nesillerimizin de Ahmet Çalık'ı örnek alarak yetişmesini hep birlikte arzu ediyoruz. Bu amaçla, Akabe Mahallesi'nde 10 bin metre kare alandaki bu parkta Ahmet Çalık kardeşimizin ismini yaşatmaya karar verdik." dedi.

Kılca, yeşil alanları, yürüyüş yolları, kafesi, suni çim halı sahaları, basketbol sahaları ve dinlenme alanlarıyla Ahmet Çalık Parkı'nın tüm vatandaşlara ve sporseverlere hizmet vereceğini belirtti.

Açılışa katılan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut ise Ahmet Çalık'ın annesi ve babası için muhteşem bir evlat, Türk futbolu için çok değerli bir oyuncu olduğunu aktardı.

Çalık'ın acısının yüreklerinde olduğunu vurgulayan Palut, "Çalışıyoruz, maçlara çıkıyoruz, yeri geldiği zaman seviniyoruz. Ama asla ve asla bir gün bile onu unutmuyoruz. Bu park, gelecek nesiller onun nasıl bir insan olduğunu, nasıl örnek bir sporcu olduğunu hatırlaması açısından çok önemli ve değerli. Anne baba ve kardeşlerine Allah'tan tekrar sabır diliyorum." diye konuştu.


- "Dünyanın dört bir yanından telefon ve taziye mesajı aldık"

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen de Konya'nın bir vefa şehri olduğunu anlattı.

Konya'nın Ahmet Çalık'ı hiçbir zaman unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Otururken, rahmetli kardeşimizin çehresini bir gözünüzün önüne getirin. Onun karakteri, kalbinin temizliği ve güzel ahlakı hani derler ya alnına yansır, gerçekten öyle bir kardeşimizdi. Öldükten sonra güzel şekilde anılabilmek herkese nasip olmuyor. Ahmet Çalık'ın vefatıyla dünyanın dört bir tarafından, büyük kulüplerden onlarca, yüzlerce, binlerce telefon ve başsağlığı mesajları aldık. Belediye başkanımıza parkın adının Ahmet Çalık Parkı olsun diye bir talebimiz olmadı. Ailesinin de böyle bir talebi olmadı. Dünyanın birçok yerinde adına su kuyuları açıldı, mescitler, kütüphaneler, okullar yapıldı."


- "Türkiye, Ahmet Çalık'ın hatırasını bağrına bastı"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da bu tür elim olayların camiaları yaraladığını, farklı acıların yaşandığını söyledi.

Bu acıları taşımanın kolay olmadığını dile getiren Baykan, "Ahmet Çalık kardeşimizin değerli babası, annesi, kardeşleri. Sizler Türkiye'nin abisi, ablası, kardeşleri oldunuz. Türkiye, Ahmet Çalık kardeşimizin hatırasını bağrına bastı. Genç yaşta, evlilik arifesinde mürüvvetini görmek istediğiniz evladınızın kaybından yaşadığınız acıyı bizim anlayabilmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Baykan, sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin Çalık'ın hatırasını kucakladığını belirtti.

Ahmet Çalık Parkı'nın, artık bir buluşma noktası olacağını aktaran Baykan, şöyle devam etti:

"Anadolu evladının duruşu olan, imanını ve inancını da yansıtmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Ahmet Çalık kardeşimin milli takıma yükselişini gururla, onurla seyrettim. Onun Konyaspor'a transferi bizde büyük mutluluk uyandırmıştır. Bu takımın armasını taşıyan, bu takımın sembolü olan önemli isimlerden biri olmasını temenni etmiştik. Ama Allah daha çok sevdi ve kendi yanına aldı. Biz özellikle Anadolu'nun zor şartlarından yükselip, İstanbul kulüplerinde futbol oynama imkanını elde eden ve bozulmadan, kişiliğinden, kimliğinden hiçbir şey kaybetmeden yolculuğunu devam ettiren kardeşlerimizi hayranlıkla izleriz. Kardeşimizin hatırası dünya durdukça var olsun. Rabbim rahmet eylesin."

Konuşmaların ardından dua okunup kurdele kesilerek açılışı yapılan park, protokol ve katılımcılar tarafından gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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