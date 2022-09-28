Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da bir evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerden birinde yapılan aramada, şöminenin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar bulundu.

Operasyonda, M.D, A.D, Z.D, M.D, F.D. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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