Türkiye şampiyonu Zeynep Duru tekvandoda uluslararası başarı peşinde

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Tekvandoda yıldızlarda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Zeynep Duru Kokoç, başarısını uluslararası organizasyonlara taşımayı hedefliyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sivas'ta 14-20 Haziran'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon olan 14 yaşındaki Zeynep Duru Kokoç, sportif başarısını uluslararası alanlara da taşımak için aralıksız çalışıyor.

Zeynep Duru Kokoç, AA muhabirine, 7 yıl önce babasının isteğiyle başladığı tekvandoyu gün geçtikçe çok sevdiğini söyledi.

Türkiye Şampiyonası'na giden sürecin çok zorlu olduğuna değinen Zeynep Duru, "Hem derslerle hem de sporla ilgilenmek zorladı. Şampiyonaya hazırlanırken zorlandım ama son ana kadar çabaladım. Ailem ve hocalarım çok büyük destek verdi. Zorlu bir süreçti ama başardım." dedi.





- Rakipleriyle satranç oynuyormuş gibi mücadele ediyor





Milli sporcu, müsabakalarda rakiplerinin genelde kendisinden fiziksel olarak daha iyi ve yetenekli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rakiplerimi çok hızlı şekilde çözümlüyorum. Bunda satranç oynamamın da avantajı var. Satranç oynamayı çok seviyorum. Müsabakalarda da kendimi satranç oynuyor gibi düşünüyor ve tatamiyi satranç tahtası gibi kullanarak rakibimi alt edebiliyorum. Bu yıl 8. sınıf öğrencisiyim ve LGS'ye gireceğim. Aynı zamanda Türkiye şampiyonu oldum. Yakında da Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. İkisini birlikte yürütebiliyorum. Bu yılı daha da zor olacak ama başarabileceğime inanıyorum."





- Zeynep Duru'dan beklenti yüksek





Zeynep Duru Kokoç'un antrenörü Ahmet Akat, sporcusunun küçük yaşta tekvandoya başladığını, kendisini iyi geliştirdiğini söyledi.

Zeynep Duru'nun Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'nda yetiştiğini anlatan Akat, "Son 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Birçok ulusal ve uluslararası müsabakalara gittik. Yendik, yenildik. Ancak Zeynep'i diğer sporculardan ayıran en önemli özelliği tatamide zekasını çok iyi kullanıyor olması. Kendinden güçlü ve yetenekli rakiplerine çok güzel şekilde cevap veriyor." diye konuştu.

Baba Hakan Kokoç ise kızının tekvandoda Türkiye'yi temsil ederek kendilerini gururlandırmasını istediğini kaydetti.

Anne Emine Kokoç da "Kızım tekvandoyu da eğitimini de aksatmak istemiyor. Biz de kızımızı sonuna kadar destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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