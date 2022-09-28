Konya'da otomobil ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da otomobil ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

AA

Konya'da otomobil ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesinden otomobil, Meram ilçesinden de motosiklet çalınması ihbarlarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, şüphelilerin Muhammed G. ile Kamil Emre G. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliler ile çalınan araçları satın alan A.I'yı belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve daha önceden suç kayıtlarının olduğu öğrenilen Muhammed G. ve Kamil Emre G, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı araçları satın alan A.I. hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye şampiyonu Zeynep Duru tekvandoda uluslararası başarı peşinde
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu Zeynep Duru tekvandoda uluslararası ...
Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli ...
Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 ...
"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürüyor
YEREL HABERLER "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" ...
Hisarcıklıoğlu: Nerede ayrılık var, orada bereket yok
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Nerede ayrılık var, orada bereket yok
Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı
YEREL HABERLER Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare ...
Konya'da hafif ticari araç, direğe çarptı; sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç, direğe çarptı; sürücü ve ...
Meram Belediye Başkanı Kavuş, vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Meram Belediye Başkanı Kavuş, vatandaşlarla buluştu
Konya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari ...
Konya'da sezonun son üzümleri sergi altında kurutuluyor
YEREL HABERLER Konya'da sezonun son üzümleri sergi altında ...
Konya kültürü, "İstanbul Konya Günleri"nde tanıtılacak
YEREL HABERLER Konya kültürü, "İstanbul Konya Günleri"nde ...
Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı
YEREL HABERLER Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı ...
Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da polise mukavemette bulunan firari şüpheli ...
Konya'da polis çeşitli suçlardan aranan 16 firariyi yakaladı
YEREL HABERLER Konya'da polis çeşitli suçlardan aranan 16 firariyi ...
Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" diyen sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ziyaretleri
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye ...
Konya'da bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan ...
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü öne sürülen ...
Selçuk Üniversitesi'nde iklim değişikliği konulu iki kongre başladı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi'nde iklim değişikliği konulu iki ...
Hollandalı turistler Meke Gölü'nde mola verdi
YEREL HABERLER Hollandalı turistler Meke Gölü'nde mola verdi
Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da gurbetçinin evinin garajından hırsızlık ...
Karapınar'da mısır tarlasında 35 kök Hint kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Karapınar'da mısır tarlasında 35 kök Hint kenevir ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.